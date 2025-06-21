شكرا لاهتمامكم بخبر سويدي من أصل عربي.. روني بردغجي أحدث أهداف ميركاتو برشلونة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تقارير إعلامية عن هدف جديد لنادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، هو اللاعب الشاب روني بردغجي.

بردغجي يلعب كجناح أيمن مع فريق كوبنهاغن الدنماركي، وسيصبح لاعباً حراً في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسبق أن ارتبط اللاعب الشاب ببرشلونة في أواخر عام 2023، والآن، يتجدد هذا الاهتمام بقوة أكبر، حيث يعتبره برشلونة هدفاً في فترة الانتقالات.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، يمكن التعاقد مع بردغجي مقابل مبلغ رمزي بين 2 إلى 3 ملايين يورو، لتأمين وصوله مبكراً والتغلب على اهتمام الأندية المنافسة.

من هو روني بردغجي؟



بردغجي يبلغ من العمر 19 عاماً، وهو من أصول سورية ومولود في الكويت ويحمل الجنسية السويدية.

ونشأ اللاعب الواعد في أندية كالينغي وروديبي ومالمو السويدية، قبل أن ينضم إلى كوبنهاغن في عام 2020 وهو في الـ15 من عمره.

وظهر بردغجي لأول مرة مع الفريق الأول في نهاية عام 2021 وهو بعمر 16 عاماً.

وتشير التقارير إلى أن بردغجي متحمس للانضمام إلى نادي برشلونة، ويبدو أن الصفقة أصبحت قريبة.

ورغم أن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي كان قريباً في السابق لضم اللاعب، فإنه تراجع عن ذلك بسبب مخاوف بشأن لياقة اللاعب على المدى الطويل.

جاء ذلك بعدما تعرض بردغجي لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى أثناء التدريب في مايو/أيار 2024، مما أبعده عن الملاعب لمدة عام تقريباً.

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