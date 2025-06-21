شكرا لاهتمامكم بخبر «خيالي في الامتحان» يتصدر التريند.. هشام ماجد وويجز يدعمان أحمد رمزي والان مع التفاصيل



أشعل صانع المحتوى والفنان الشاب أحمد رمزي مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد ساخر بعنوان “خيالي في الامتحان”.

جمع الفيديو للمرة الأولى نخبة من نجوم الفن والغناء، بأسلوب مبتكر يمزج بين الكوميديا والخيال، ما جعله يتصدر قوائم المشاهدة ويحقق ملايين التفاعلات خلال وقت قصير.

نجوم كبار يظهرون لأول مرة في أعمال رمزي

شهد الفيديو ظهورًا مفاجئًا ومميزًا لكل من المنتج جمال العدل، والفنان هشام ماجد، والممثلة جيهان الشماشرجي، والفنان أحمد الفيشاوي، ومغني الراب ويجز، في تجربة تمثيلية جمعت بين البساطة والفكرة الذكية.

من لجنة الامتحان إلى هوليوود



تدور أحداث الفيديو داخل لجنة امتحان، حيث يتخيل رمزي أن “إفيهًا” بسيطًا قد يكون مفتاح شهرته، لينتقل في حلمه إلى عالم فني متخيل، يتلقى فيه عروض بطولة من جمال العدل لأفلام خيالية ساخرة مثل: “خلي بالك من رمزي”، و”رمزي في مهمة رمزية”، و”بسعر رمزي”.

وتتوالى المشاهد الكوميدية، إذ يظهر هشام ماجد ليُعلن مشاركته في أحد أفلام رمزي، بينما يخطئ رمزي في اسمه، قائلًا: “هشام مجدي، هيكمل وإن شاء الله مفاجأة الفيلم!”، في دعابة لطيفة تعكس روحه الساخرة.

وتلعب جيهان الشماشرجي دورًا دراميًا ساخرًا تطلب فيه من رمزي عدم التخلي عنها، بينما يرفض رمزي حبها في مشهد يحاكي الكليشيهات الدرامية المعروفة.

ويُكمل أحمد الفيشاوي المشهد الكوميدي معلنًا أنه سيضع وشمًا بصورة رمزي، في حين يظهر ويجز ساخرًا طالبًا التقاط صورة معه، فيرد رمزي: “حاسس إني شوفتك قبل كده!”

ويختتم الفيديو بحلم رمزي وهو يفوز بجائزة الأوسكار، قبل أن يستيقظ ليجد نفسه ما زال داخل لجنة الامتحان، وسط ردود فعل باردة من زملائه على “إفيهه” المنتظر.

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