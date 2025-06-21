بسبب الشمس.. واقعة غريبة في لقاء دورتموند وصن داونز

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت مباراة صن داونز وبوروسيا دورتموند بكأس العالم للأندية، واقعة غريبة على مباريات كرة القدم، وكان أبطالها بدلاء الفريق الألماني.

واضطر بدلاء دورتموند إلى متابعة الشوط الأول، في غرفة الملابس، نظرًا لشدة حرارة الجو في ملعب المباراة، وعدم وجود مظلة فوق دكة البدلاء.

وكتب الحساب الرسمي لدورتموند، عبر منصة إكس “لاعبونا البدلاء تابعوا الشوط الأول من داخل غرفة الملابس لتجنب الشمس الحارقة”.

وتابع “لم نشاهد ذلك من قبل، لكن في هذا الجو الحار، الأمر منطقي تمامًا”.

وحقق بوروسيا دورتموند، فوزًا مثيرًا على صن داونز، بنتيجة 4-3، اليوم السبت، على ملعب “TQL” ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العالم للأندية.

بتلك النتيجة، رفع دورتموند رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد صن داونز عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وتضم هذه المجموعة أيضًا، فلومينينسي البرازيلي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.