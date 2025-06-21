انفجار أسطوانة غاز وراء حريق سوق فيصل.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس حريق في سوق شارع سليم بفيصل حيث تبين أن انفجارا وراء اندلاع النيران.

الحماية المدنية

بدأ الحريق في محل فطاطري ثم امتد إلى محلين مجاورين “سرجة وعلافة” كما امتد للمنزل الذي يعلو المحلات.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل سوق فيصل، ما أسفر عن التهام عدة محلات وإصابة عدد من رواد السوق بحالات اختناق.

انتقلت على الفور سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي باندلاع حريق هائل في سوق بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات الإسعاف.

تبين نشوب الحريق في محل “سرجة” وامتداده لمحلات أخرى فطير وعلافة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.