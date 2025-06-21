الفارو موراتا يكشف عن اسوأ ذكرى في مشواره

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف المهاجم الاسباني الفارو موراتا لاعب نادي جلطة سراي التركي عن اسوأ ذكرى عرفها خلال مشواره الاحترافي .

موراتا قال في فيلمه الوثائقي ان اسوأ ما مر عليه كان مع اتلتيكو مدريد في مباراة الاياب من الدور الربع النهائي لدوري ابطال اوروبا من الموسم 2023-2024 ضد بوروسيا دورتموند حيث اهدر فرصة سهلة سانحة للتسجيل مما جعله يفقد تركيزه الذهني بشكل تام .

المهاجم الاسباني اضاف قائلا انه في تلك اللحظة شعر و كأن شيئا في داخله قد انكسر و اصبح يجد صعوبة بالغة في التحكم في الكرة .

موراتا اكد ان شعوره بالندم و المسؤولية في عدم تأهل فريقه للدور قبل النهائي دمره نفسيا و جعله عرضة لضغط شديد .