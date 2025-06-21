إنزاجي يعلن غياب لاعبين أمام سالزبورج.. ويدافع عن المونديال

عدن - ياسمين عبد العظيم - المدرب الإيطالي يتطلع للبناء على التعادل أمام ريال مدريد

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال السعودي، غياب اثنين من لاعبيه عن مباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، المقررة صباح الاثنين المقبل، على ملعب أودي فيلد في واشنطن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال الأندية.

وقال إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “الكل مستعد للغد، باستثناء (ألكسندر) ميتروفيتش وكايو (سيزار)، لكن (عبد الإله) المالكي و(ياسر) الشهراني تدربا معنا البارحة”.

وأضاف: “نعمل بما هو متاح بين أيدينا، الفريق ممتاز ولديه الكفاءة، والنادي ما زال يبحث لأخذ قرارات مستنيرة في المستقبل”.

وحول سبب الإبقاء على طريقة اللعب (4-3-3)، التي اعتمدها سلفه جورجي جيسوس، خلال مباراة ريال مدريد (1-1)، قال: “أحاول ببساطة الاستمرار على نفس منوال الفريق في العامين الماضيين، لكن نحاول أيضا في تدريباتنا أن نطبق المبادئ والأفكار الخاصة بي، وهذا يأخذ وقتًا، لذا يجب التريث”.

وأردف المدرب الإيطالي: “كل يوم، نرى التطور في التعلم.. تعلم الفريق قليلًا مني، واللاعبون يكتسبون الكثير من المهارات، وهذا أمر مهم للمستقبل”.

وأكمل: “سيكون هناك معسكر إعدادي قبل الموسم، سيشهد الكثير من المباريات التنافسية، ويجب أن نكون على أتم الاستعداد لذلك”.

“محاولة التعافي”

وتحدث إنزاجي عن مباراة سالزبورج، قائلا: “نحن على دراية بما حققناه أمام ريال مدريد، المباراة كانت ممتازة.. نحاول الاستمرار، واستعادة ثقتنا مجددًا، لأن مواجهة الريال كانت مرهقة للاعبين.. نحاول التعافي مرة أخرى، وستكون هناك جلسة تدريبية إضافية، لنرى المتاحين للغد”.

وتابع: “بالنسبة للأخطاء الفردية، نحن نحللها وندرسها، وحللنا كل شيء بعد المباراة الماضية، وتحدثنا مع اللاعبين، وقمنا بالكثير من الأمور المميزة.. مواجهة سالزبورج يجب أن نلعبها بالقوة نفسها.. واجهتهم أكثر من مرة، يقطعون الكثير من المسافات، ويلعبون بصورة واضحة”.

واستطرد مدرب إنتر ميلان السابق: “بغض النظر عما سنقوم به في الثلث الأخير، يجب أن نكون أقوياء دفاعيًا.. المباراة ستكون تحديًا كبيرًا، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا”.

ودافع إنزاجي عن بطولة كأس العالم للأندية، بقوله: “تنظيم المونديال ممتاز، وكل شيء سار على ما يرام.. الملاعب التدريبية ممتازة، والمباريات قوية، والأفضل حول العالم متواجدون هنا، مع وجود بعض الاستثناءات كبرشلونة”.

وأتم: “الصيف شديد الحرارة، لكن هذا ليس عذرًا.. ربما هناك أفضلية صغيرة للفرق الأرجنتينية والبرازيلية، لكن الجميع يأتي بأفضل فرقه”.