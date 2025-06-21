درجات النجاح في الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - تزامنًا مع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في عدد من المحافظات، يزداد بحث أولياء الأمور والطلاب عن توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، وذلك لفهم آلية احتساب المجموع النهائي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم 2025

ويمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة المحافظة

يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال الاسم.

تحديد المرحلة الدراسية للطالب وهي المرحلة الإعدادية.

اختيار الصف وهو الثالث الإعدادي.

اختيار الفصل الدراسي الثاني.

النقر على أيقونة عرض النتيجة، ستظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة على الفور.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وفيما يخص توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد الأساسية المجموع الكلي (تحتسب من مجموع 280 درجة) فتأتي على النحو التالي:

مادة اللغة العربية: 80 درجة.

مادة الرياضيات: 60 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

مادة العلوم: 40 درجة.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 – 2025، أجريت على مدار 5 أيام خلال الفترة من السبت 31 مايو الماضي، واستمرت حتى 4 يونيو الجاري، من خلال 497 لجنة، داخل 9 إدارات تعليمية شارك فيها 117 ألفًا و858 طالبًا، بمراكز المحافظة التسعة، من مركز العدوة شمالًا وحتى دير مواس جنوبًا.

درجات النجاح في الصف الثالث الإعدادي 2025

وتأتي درجات النجاح في كل مادة على النحو التالي:

اللغة العربية تُخصص لها 80 درجة، ويعد الحد الأدنى للنجاح فيها 40 درجة.

الرياضيات: تُمنح 60 درجة، ويجب الحصول على 30 درجة للنجاح.

اللغة الإنجليزية: مخصص لها 60 درجة، ويشترط النجاح فيها الحصول على 30 درجة على الأقل.

العلوم: مخصص لها 40 درجة، ويشترط الحصول على 20 درجة للنجاح.

الدراسات الاجتماعية: لها 40 درجة، ويُعتبر الطالب ناجحًا إذا حصل على 20 درجة على الأقل.

بهذا تكون الدرجات النهائية للمجموع الكلي هي 280 درجة ولا تُحتسب درجات المواد غير المضافة للمجموع مثل التربية الدينية، التربية الفنية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ضمن التقييم النهائي للطالب، ولكن يشترط النجاح فيها للانتقال إلى المرحلة التالية.