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تسعة رؤوس حربة في مزاد الميركاتو الصيفي بالملاعب الاوروبية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت شبكة اوبتا عن قائمة من المهاجمين يلعبون في مركز راس الحربة الصريح رشحتهم لإشعال سوق انتقالات اللاعبين الصيفية في الملاعب الاوروبية .

اندية اوروبية كثيرة تبحث تعزيز خطوطها الهجومية في مركز راس الحربة بالتعاقد مع مهاجم متمرس يجيد اللعب في هذا المركز الهام .

قائمة رؤوس الحربة تضم 9 اسماء حسب الشبكة جميعهم متاحين في الميركاتو بالتفاوض مع انديتهم او بدفع شروطهم الجزائية لفسخ عقودهم .

القائمة تضم كل من :

1- البرتغالي غونزالو راموس من نادي باريس سان جيرمان .

2- النيجيري فيكتور اوسيمين من نادي نابولي .

3- السويدي فيكتور جيوكيريس من نادي سبورتينغ لشبونة .

4- الكندي جوناتان ديفيد من نادي ليل .

5- السلوفيني بينجامين سيسكو من نادي لايبزيغ .

6- الفرنسي هوغو اكيتيكي من نادي اينتراخت فرانكفورت

7- الغيني تيرنو باري من نادي فياريال.

8- البرازيلي جواد بيدرو من نادي برايتون .

9- البرازيلي رودريغو مونيز من نادي فولهام .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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