تسعة رؤوس حربة في مزاد الميركاتو الصيفي بالملاعب الاوروبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت شبكة اوبتا عن قائمة من المهاجمين يلعبون في مركز راس الحربة الصريح رشحتهم لإشعال سوق انتقالات اللاعبين الصيفية في الملاعب الاوروبية .

اندية اوروبية كثيرة تبحث تعزيز خطوطها الهجومية في مركز راس الحربة بالتعاقد مع مهاجم متمرس يجيد اللعب في هذا المركز الهام .

قائمة رؤوس الحربة تضم 9 اسماء حسب الشبكة جميعهم متاحين في الميركاتو بالتفاوض مع انديتهم او بدفع شروطهم الجزائية لفسخ عقودهم .

القائمة تضم كل من :

1- البرتغالي غونزالو راموس من نادي باريس سان جيرمان .

2- النيجيري فيكتور اوسيمين من نادي نابولي .

3- السويدي فيكتور جيوكيريس من نادي سبورتينغ لشبونة .

4- الكندي جوناتان ديفيد من نادي ليل .

5- السلوفيني بينجامين سيسكو من نادي لايبزيغ .

6- الفرنسي هوغو اكيتيكي من نادي اينتراخت فرانكفورت

7- الغيني تيرنو باري من نادي فياريال.

8- البرازيلي جواد بيدرو من نادي برايتون .

9- البرازيلي رودريغو مونيز من نادي فولهام .