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شكرا لاهتمامكم بخبر تسعة رؤوس حربة في مزاد الميركاتو الصيفي بالملاعب الاوروبية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت شبكة اوبتا عن قائمة من المهاجمين يلعبون في مركز راس الحربة الصريح رشحتهم لإشعال سوق انتقالات اللاعبين الصيفية في الملاعب الاوروبية .
اندية اوروبية كثيرة تبحث تعزيز خطوطها الهجومية في مركز راس الحربة بالتعاقد مع مهاجم متمرس يجيد اللعب في هذا المركز الهام .
قائمة رؤوس الحربة تضم 9 اسماء حسب الشبكة جميعهم متاحين في الميركاتو بالتفاوض مع انديتهم او بدفع شروطهم الجزائية لفسخ عقودهم .
القائمة تضم كل من :
1- البرتغالي غونزالو راموس من نادي باريس سان جيرمان .
2- النيجيري فيكتور اوسيمين من نادي نابولي .
3- السويدي فيكتور جيوكيريس من نادي سبورتينغ لشبونة .
4- الكندي جوناتان ديفيد من نادي ليل .
5- السلوفيني بينجامين سيسكو من نادي لايبزيغ .
6- الفرنسي هوغو اكيتيكي من نادي اينتراخت فرانكفورت
7- الغيني تيرنو باري من نادي فياريال.
8- البرازيلي جواد بيدرو من نادي برايتون .
9- البرازيلي رودريغو مونيز من نادي فولهام .