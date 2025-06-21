رامز أمير: خبيت صور زوجتي في حفل الزفاف لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان رامز أمير سبب عدم ظهور زوجته في صور حفل زفافهما، والذي أقيم في 2 يونيو لعام 2023 بحضور عدد من المقربين والأصدقاء.

وقال رامز أمير، خلال لقائه في بودكاست “أمل غريبة مع”: “أنا رافض إن حد يتعامل مع مراتي أو يشوفها خالص، يعني ماتطلعش على السوشيال ميديا، أنا بخرج معاكي في الشارع اللي يشوفك يشوفك بس مش على الملأ”.

زوجة رامز أمير

وتابع: “مخبيها لأن الظهور ليه ضريبة، وأنا رافض إن حد يتعامل مع مراتي أو يشوفها”.

دور مختلف وتحدٍ جديد

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان رامز أمير مسلسل “رسالة الإمام”، والذي أكد أنه يعد تحديًا كبيرًا بالنسبة له، خاصة وأن دوره فيه مميز ومختلف عن أدواره التي سبق تقديمها.

وأضاف أن هذا الدور يعتبر مهمًا جدا بالنسبة له لأنه يتيح له فرصة لتقديم نفسه للجمهور بطريقة جديدة ومختلفة.

رامز أمير وزوجته

صعوبة اللهجة

وأشار رامز إلى أن اللهجة التي استخدمها في العمل كانت صعبة، حيث تحدث بلهجة خاصة في العصر الذي عاش فيه الراحل الإمام الشافعي. مؤكدا أن هذا التحدي اللغوي كان فرصة كبيرة له ليتعلم ويتطور كفنان.

التعاون مع خالد النبوي

وتحدث الفنان رامز أمير عن كواليس تعاونه مع الفنان خالد النبوي بطل العمل، قائلًا: إنه يحبه للغاية كما تمنى أن يقدم دورًا معه، مشيدا بجدية النبوي في العمل التي أعطته طاقة وتحدي كبير في أداء دوره.