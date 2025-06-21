صراع ثلاثي على استضافة كأس العالم للأندية 2029

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة-وفقا لتقارير صحفية، انضمت إسبانيا إلى سباق استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2029، لتنافس بذلك البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية على التنظيم.

وبحسب التقارير، جاء تحرك الاتحاد الإسباني سريعًا، حيث أبلغ رئيسه رافائيل لوزان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باستعداد بلاده الكامل لتنظيم البطولة، وذلك بعد ساعات قليلة من لقاء مماثل جمع الفيفا بالاتحاد البرازيلي، الذي يسعى أيضًا لاستضافة النسخة المقبلة من المسابقة.

ويُذكر أن الفيفا تلقى أيضًا إشارات من الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد استعدادها للدخول في سباق الاستضافة، ما يجعل نسخة 2029 محط تنافس ثلاثي بين قوى كروية كبيرة على مستوى التنظيم.