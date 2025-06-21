إلى أي حد وصل اهتمام ريال مدريد بـ زوبيمندي ..؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- منذ بداية الصيف الجاري العديد من التقارير ربطت اسم مارتين زوبيمندي لاعب ريال سوسيداد بنادي ريال مدريد.

الصحفي بن جاكوبز أكد أن اهتمام الريال بـ زوبيمندي لم يكن جديا في أي وقت من الاوقات هذا الصيف، وان النادي الذي تحرك فعليا للتوقيع مع اللاعب الاسباني هو الأرسنال.

بن جاكوبز قال: “ريال مدريد لم يقدم أبدا عرضا رسميا لضم مارتين زوبيمندي ، وهو الآن في طريقه الى أرسنال”.

اهتمام الريال بـ زويبمندي كان سطحيا للغاية ، والنادي الابيض لم يحاول اتخاذ اي خطوة نحو اللاعب الذي ابدى استعداده للانضمام للملكي وانتظر بالفعل قليلا قبل حسم مستقبله ولكنه لم يجد رد لهذا الانتظار.

الريال حال اراد اتمام الصفقة لم يكن ليجد صعوبة في حسمها ، النادي الابيض يعتمد على جاذبيته كنادي كبير لإغراء اللاعبين وزوبيمندي بالفعل كان مستعدا للقدوم هذا فضلا عن العلاقة الجيدة بين سوسيداد والملكي التي كان من شأنها أن تسرع من اغلاق العملية حال قرر النادي فعليا التوقيع معه.

تجاهل الريال لأخذ أي خطوات رسمية تجاه اللاعب يؤكد أن زوبيمندي لم يكن ضمن خطط النادي لهذا الصيف.