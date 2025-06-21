مورينيو يتدخل بقوة لخطف نجم النصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - تدخل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، في الساعات القليلة الماضية، من أجل حسم صفقة من نادي النصر السعودي.

وكانت بعض التقارير قد كشفت عن منافسة بين فنربخشة ونابولي من أجل التعاقد مع مهاجم النصر، الكولومبي جون دوران، هذا الصيف.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق رودي جاليتي عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” إن المدرب البرتغالي يضغط بشدة من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي.

ويرغب دوران في العودة إلى الدوريات الأوروبية، بعد نصف موسم قضاه بقميص النصر، قادمًا من أستون فيلا.

ولا يمانع النادي السعودي في خروج لاعبه على سبيل الإعارة، لكنه ينتظر وصول عرض رسمي من أجل حسم الأمر نهائيا.

ومنذ انتقاله إلى النصر في يناير/كانون الثاني الماضي، شارك دوران (21 عامًا) في 18 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا، دون أن يقدم أي تمريرة حاسمة.