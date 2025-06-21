شكرا لاهتمامكم بخبر برسالة للامين يامال.. راشفورد يلمح لحلم برشلونة (فيديو) والان مع التفاصيل



ألمح الإنجليزي ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، إلى رغبته في اللعب بصفوف برشلونة.

وارتبط اسم ماركوس راشفورد بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل بحث النادي عن جناح أيسر لضمه.

ولعب راشفورد على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا خلال الستة أشهر الماضية، ليعود إلى مانشستر يونايتد مجدداً، لكن يبدو أنه خارج حسابات النادي الإنجليزي.

وحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن عدة أندية أبدت اهتمامها بضم راشفورد هذا الصيف، لكن اللاعب يريد اللعب لبرشلونة وينتظر تحرك النادي الكتالوني.

رسالة راشفورد للامين يامال



وفي مقطع فيديو نشره الصحفي الإسباني المقرب من برشلونة، جيرارد روميرو، سُئل راشفورد عن مدى رغبته في اللعب مع لامين يامال، النجم الشاب للفريق الكتالوني.

وردَّ راشفورد: “بالطبع سأحب ذلك، الجميع يريد اللعب مع الأفضل، سنرى”، وهو ما فسَّرته جماهير برشلونة بتلميح الجناح الإنجليزي لرغبته في تحقيق حلم الانتقال إلى الفريق الكتالوني.

وكانت صحيفة “ماركا” ذكرت أن ماركوس راشفورد يريد اللعب لبرشلونة، مؤكدةً أنها الرسالة التي يرسلها مراراً وتكراراً إلى المقربين منه وإلى النادي الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أن رغبة راشفورد في اللعب لبرشلونة تأتي رغم إدراكه بأنه الخيار الثالث ضمن مرشحين آخرين لتعزيز الجناح الأيسر للبلوغرانا، بعد نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو ولويس دياز لاعب ليفربول.

يذكر أن راشفورد خاض 41 مباراة بين يونايتد وأستون فيلا خلال الموسم الماضي، وسجل 11 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.

اتفرج حديث راشفورد عن اللعب مع لامين يامال

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