محافظ الغربية يعلن إنهاء المخططات الاستراتيجية لـ317 قرية واعتماد المخطط لـ4 قرى

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، النقاب عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 546 لسنة 2025، باعتماد المخططات الاستراتيجية لعدد 317 قرية بعد الانتهاء من تحديثها، إلى جانب اعتماد المخططات لأول مرة لأربع قرى مستحدثة وهي محب الجديدة، وراغب الحديثة، وسيدي محمود، الشرقية، التابعة لمركز المحلة الكبرى، ليصل عدد القرى التي تم اعتماد مخططاتها إلى 321 قرية على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ أن الغربية تُعد أول محافظة على مستوى الجمهورية تُنجز هذا الملف بالكامل، وهو ما يُعد خطوة فارقة تُعزز من فرص التنمية وتيسر على المواطنين في إجراءات البناء، وتُسهم في الحد من البناء العشوائي وتحقيق التوازن المطلوب بين احتياجات المواطن ومتطلبات التنظيم العمراني.

وأوضح المحافظ أن المخططات المحدثة تم إعدادها وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المُقررة، مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات كما ورد من هيئة عمليات القوات المسلحة، حيث صدرت الموافقات الرسمية لتعديل قيود الارتفاع في عدد من القرى، ومنها الموافقة رقم 690 لسنة 2025، والتي شملت تعديل قيد الارتفاع في بعض القرى ليتراوح بين 12 إلى 36 مترًا، وفقًا لطبيعة كل موقع بجانب الموافقة رقم 1474 لسنة 2025، لتعديل قيد الارتفاع في قرية منشأة نظيف إلى 18 مترًا بدلًا من 16.

وشهد الإجتماع تثبيت قيد الارتفاع في قرية أبو الغر عند 15 مترًا وفق كتاب الهيئة العامة للتخطيط.

كما وافق المجلس التنفيذي على استكمال الإجراءات الخاصة بتحديث المخططات الاستراتيجية لمدن طنطا والمحلة الكبرى، وكفر الزيات وبسيون وزفتى والسنطة، وقطور، وسمنود، ضمن خطة متكاملة لتغطية كافة النطاقات الجغرافية بالمحافظة.

ووجه محافظ الغربية الشكر للهيئة العامة للتخطيط العمراني ولكافة الجهات المعنية والفرق الهندسية التي عملت على هذا الملف، مؤكدًا أن محافظة الغربية مستمرة في دعم كل ما من شأنه تيسير حياة المواطن وتحقيق الاستقرار العمراني والنهضة الشاملة في كل القطاعات.