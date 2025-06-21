خطة برشلونة بشأن مركز المهاجم الموسم المقبل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – قرر نادي برشلونة الاعتماد على روبرت ليفاندوفسكي أساسيًا في خط الهجوم في الموسم المقبل، حيث قام بتأجيل قرار التعاقد مع مهاجم جديد حتى يونيو 2026 بعد رحيل البولندي.

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، سيكون فيران توريس وداني أولمو بديلين لروبرت ليفاندوفسكي في الموسم المقبل، في حال غيابه للراحة أو بسبب الإصابة، كما حدث في الموسم المنصرم.

ومن المرجح حتى الآن أن يرحل الثنائي أنسو فاتي وباو فيكتور هذا الصيف بعد خروجهما من حسابات المدرب الألماني هانز فليك.

يذكر أن ليفاندوفسكي شارك في 52 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 42 هدفًا وتقديم 3 تمريرات حاسمة.