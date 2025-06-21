موراتا يحنّ إلى الليجا.. مهاجم جلطة سراي يسعى للعودة إلى إسبانيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، نجم جلطة سراي التركي، عن رغبته في خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم ارتباطه بعقد ممتد حتى صيف 2026.

موراتا يطرق أبواب الليجا مجددًا.. وإشبيلية يراقب الموقف

وبحسب تقارير صحفية، فإن موراتا يتطلع للعودة إلى أجواء “الليجا”، إلا أن الطريق لم يُمهد بعد، حيث لم تصله عروض رسمية حتى اللحظة، رغم وجود اهتمام مبدئي من عدد من الأندية الإسبانية، أبرزها إشبيلية، الذي تواصل لمعرفة موقف اللاعب.

ويمتلك موراتا سجلًا حافلًا في الملاعب الإسبانية، إذ سبق له تمثيل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، كما خاض تجارب قوية خارج إسبانيا مع يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وميلان.

عودة موراتا المحتملة إلى الليجا قد تمنح أحد أندية إسبانيا مهاجمًا بخبرة دولية كبيرة، خاصة أنه لا يزال قادرًا على تقديم الكثير في الخط الأمامي.