شكرا لاهتمامكم بخبر ميزة جديدة على واتساب.. تحسين الرسائل بـAI وحماية الخصوصية والان مع التفاصيل



في خطوة جديدة تعكس التوسع المتزايد في استخدامات الذكاء الاصطناعي، بدأ تطبيق «واتساب»، المملوك لشركة «ميتا»، في تجربة ميزة مبتكرة لمستخدمي أندرويد، تحمل اسم «Writing Help» أو «المساعدة في الكتابة».

تهدف الميزة الجديدة إلى تحسين الرسائل النصية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لما كشفه موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات التطبيق، فإن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين إعادة صياغة رسائلهم وتحسينها، سواء من ناحية الأسلوب أو النغمة، قبل إرسالها.

المثير في هذه الخاصية أنها تعتمد على ما يُعرف بـ”المعالجة الخاصة” (Private Processing)، وهي آلية تضمن حماية بيانات المستخدم بالكامل، إذ تتم معالجة الرسائل ضمن بنية تحتية آمنة دون تسجيل أو تخزين أي محتوى، مما يعزز من خصوصية الاستخدام.

وبمجرد تفعيل خاصية “المعالجة الخاصة” من إعدادات التطبيق، سيظهر للمستخدم خيار خاص لتحسين نصوصه أثناء الكتابة.

ويمنح “واتساب” لمستخدميه حرية كاملة في الاستفادة من هذه الميزة أو تجاهلها، كونها اختيارية تمامًا ولا تُفعل تلقائيًا.

الميزة الذكية لا تكتفي بمجرد اقتراح تصحيحات لغوية، بل تقدم أنماطًا متنوعة للكتابة تناسب مختلف السياقات.

فمثلًا، يمكن للمستخدم اختيار كتابة الرسالة بأسلوب رسمي واحترافي “Professional”، أو بأسلوب مرِح وغير رسمي “Funny”، بما يناسب طبيعة المحادثة.

ويختار المستخدم النمط الأنسب، فتقوم ميزة “Writing Help” تلقائيًا باستبدال النص الأصلي بالنسخة المُحسّنة، دون أي إشعار للطرف الآخر بوجود تعديل أو تدخل من الذكاء الاصطناعي.

ورغم أن الخاصية لا تزال قيد التطوير حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى أن واتساب سيطرحها في تحديث مستقبلي لمستخدمي أندرويد، ضمن جهود مستمرة لجعل تجربة المراسلة أكثر ذكاءً وسلاسة، دون التفريط بالخصوصية.

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