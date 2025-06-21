الدشاش والحريفة يتنافسان على صدارة مشاهدات نتفليكس

عدن - ياسمين عبد العظيم - في منافسة قوية على صدارة المشاهدات، تصدر فيلم الدشاش قائمة الأعلى مشاهدة على منصة نتفليكس في مصر، بينما تراجع فيلم الحريفة إلى المركز الثاني، بعدما قضى ساعات في صدارة القائمة.

الصراع بين الفيلمين على الصدارة، يعكس إقبال الجمهور على الأعمال المصرية الجديدة، حتى مع وجود أعمال عالمية قوية كفيلم straw، الذي أحتل المرتبة الثالثة، وفيلم الرعب الشهير the nun، الذي أحتل المركز الرابع في القائمة.

الدشاش

الدشاش انضم إلى نتفليكس منذ يومين فقط، ونجح في جذب انتباه المشاهدين خلال ساعات من عرضه، كما تصدر الفيلم محركات البحث في مصر، ما يعكس حجم الفضول والاهتمام الجماهيري بالدشاش.

الفيلم من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة ونسرين طافش، ومن تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور الأحداث في إطار درامي مشوّق حول مالك ملهى ليلي، يعيش حياة مزدوجة مليئة بالصراعات، ويواجه أزمة صحية تدفعه لمراجعة حساباته، في محاولة للخروج من دوامة الجريمة والمواجهة.

الحريفة

أما الحريفة، فقد طرح على نتفليكس يوم 16 يونيو، وهو من إنتاج 2024، ومن بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، وكزبرة، وإخراج كريم سعد، ويروي الفيلم قصة ماجد، شاب موهوب في كرة القدم، ينتقل من مدرسة دولية إلى حكومية، ويواجه تحديات جديدة لكنه يقرر تكوين فريق غير تقليدي للمشاركة في بطولة مهمة، في رحلة تجمع بين الطموح والدراما والكوميديا.

نجاح الفيلمين على المنصة يعكس تنوع المحتوى المصري المعروض حاليا، خاصة أن كل عمل يستهدف شريحة مختلفة من الجمهور، ما بين محبي محمد سعد، وتجربته البعيدة عن الكوميديا في الدشاش، وعشاق الرياضة والدراما الشبابية في الحريفة.

عودة محمد سعد للسينما

يذكر أن فيلم الدشاش يمثل عودة محمد سعد إلى السينما بعد غياب دام لمدة خمس سنوات، منذ آخر أفلامه محمد حسين عام 2019، وهو من إخراج محمد علي، تأليف شريف عادل، بطولة محمد سعد، مي سليم، ويزو، سمير صبري، بيومي فؤاد، محمد ثروت.

الحريفة 2 على يانغو بلاي

وبالتزامن مع عرض الجزء الأول من الحريفة على منصة نتفليكس، يعرض الجزء الثاني للفيلم بشكل حصري عبر منصة يانغو بلاي، ويحمل الجزء الثاني اسم الريمونتاد، ويحمل العديد من المفاجآت، حيث يشهد التحاق نور النبوي وشلته المعروفة بالحريفة بالجامعة، وتشهد حياتهم العديد من التغيرات، كما ينافسون على إحدى البطولات الجديدة الخاصة بالجامعات على مستوى العالم.