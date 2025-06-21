ميلان يحسم تفاصيل اتفاقه تشاكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - توصل ميلان لاتفاق مع الدولي السويسري جرانيت تشاكا، لاعب وسط باير ليفركوزن، بشأن بنود عقده مع الروسونيري، قبل ضمه هذا الصيف.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، فإن ميلان اتفق مع تشاكا على عقد لمدة 3 مواسم، مقابل 4 ملايين يورو سنويًا.

وأضاف أن العرض الأول الذي قدمه ميلان إلى ليفركوزن، يبلغ 10 ملايين يورو.

وانضم تشاكا (32 عامًا) إلى باير ليفركوزن، في صيف 2023، قادمًا من آرسنال، مقابل 15 مليون يورو.

وساهم تشاكا في تتويج باير ليفركوزن بثنائية الدوري والكأس 2023-2024، لأول مرة في تاريخ النادي.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن ميلان قد توصل لاتفاق أيضًا، للتعاقد مع الأسطورة الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بعد انتهاء مشوار الميرنجي في بطولة كأس العالم للأندية.