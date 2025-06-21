المملكة بذلت جميع الجهود لاحتواء الأزمة في قطاع غزة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وزير الخارجية، إن المملكة تولي جل اهتمامها بالقضية الفلسطينية، وبذلت جميع الجهود لاحتواء الأزمة القائمة في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني الحرج، والسعي نحو إنهاء الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه الأزمة، والتأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.