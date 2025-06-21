تشيزني يقترب من الاستمرار مع برشلونة حتى 2027 رغم انتهاء عقده الوشيك

عدن - ياسمين عبد العظيم - بات الحارس البولندي فويتشيك تشيزني على أعتاب تمديد عقده مع برشلونة حتى صيف 2027، رغم أن عقده الحالي ينتهي خلال أيام قليلة، وتحديدًا في 30 يونيو.

الحارس البولندي يمنح موافقته على التجديد

ووفقًا لما أوردته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الاتفاق بين الطرفين تم بشكل شفهي منذ عدة أسابيع، وتُجرى حاليًا مراجعة الصيغة النهائية للعقد تمهيدًا لتوقيعه الرسمي.

تشيزني، الذي يقضي عطلته حاليًا، أعطى موافقته على التجديد لموسمين إضافيين، خاصة بعد الدور الكبير الذي لعبه مع الفريق خلال الموسم الماضي عقب إصابة الحارس الأساسي تير شتيجن في سبتمبر.

ورغم توقيع برشلونة مع الحارس الشاب خوان جارسيا من إسبانيول، في إطار خطة بناء جيل جديد، فإن النادي اختار الإبقاء على تشيزني ضمن المشروع، بتوصية من المدير الفني هانزي فليك، ليكون إلى جانب جارسيا وحارس ثالث من الأكاديمية ضمن تشكيلة الموسم المقبل.