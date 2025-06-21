أخبار اليمن : إحباط محاولة تهريب شحنة أدوية

إحباط محاولة تهريب شحنة أدوية
أحبط مركز الراهدة الجمركي في محافظة تعز بالتعاون مع وحدة مكافحة التهريب كمية من الأدوية المهربة.
وأوضح مدير المركز محمد الجبري، أن الأدوية التي تم ضبطها على متن سيارة تضم 35 ألفا و315 شريطا وأنبولة وتشمل 45 صنفاً.
وأكد أن تهريب الأدوية يمثل تهديدا خطيرا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني.. مشيدا بجهود وحدة مكافحة التهريب بتعز في إفشال محاولات التهريب سواء للأدوية وغيرها.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار الجبري إلى أن المركز لن يتوان في تأدية مهامه وضبط مختلف السلع والبضائع الممنوعة والمهربة.
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