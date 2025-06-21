أخبار اليمن : غزة..المقاومة تدك تحشدات الاحتلال في شمال وجنوب القطاع

غزة..المقاومة تدك تحشدات الاحتلال في شمال وجنوب القطاعتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، ضمن “طوفان الأقصى”، والرد على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع، حيث استهدفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال شمال قطاع غزة، أسفر عن إصابات محققة.

وبثت “سرايا القدس”، مشاهد اليوم السبت، مشاهد قيام مقاتليها بدك قوات الاحتلال المتوغلين غرب بيت لاهيا وشرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون وصواريخ (107).

من جانبها، قالت كتائب شهداء الأقصى، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق خانيونس بصاروخين من نوع (107) وعدد من قذائف الهاون النظامي عيار (60)، صباح يوم الإربعاء الفائت.

وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 184 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.