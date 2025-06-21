أخبار اليمن : الأرصاد : اجواء حارة وتوقعات باضطراب البحر

الأرصاد : اجواء حارة وتوقعات باضطراب البحرتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر اضطراب البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن نتيجة الرياح، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في السواحل والصحارى وهطول أمطار متفرقة في المناطق الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن من المتوقع هبوب رياح قوية إلى شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى وخليج عدن.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول الساحلية، رطبة وحارة في المناطق الساحلية.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، غرب كل من صنعاء، عمران وصعدة وقد تمتد لتشمل أجزاء من مرتفعات محافظات لحج وأبين.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في رصابة. ذمار: 5.8ملم، الضالع: 4.1ملم، كما هطلت أمطار متفرقة صحب بعضها الرعد على أجزاء من محافظات لحج، تعز، حجة وعمران وكانت خارج نطاق المحطات.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من ارتفاع البحر واضطراب الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية.

كما حذر المواطنين في الصحارى والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وحذر المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.