مودريتش.. الرجل الحديدي في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - الرجل الحديدي يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم للأندية

رغم أنه يقترب من سن الأربعين، لا يزال لوكا مودريتش يلعب دور “البديل المنعش” في ريال مدريد، وهو ما وصفته صحيفة “آس” الإسبانية بأنه يبدو غريبًا لأول وهلة، قبل أن تتذكر أن الحديث هنا عن أسطورة حية لا تخضع لقوانين العمر.

الصحيفة أشارت إلى الظروف المناخية الصعبة التي يواجهها الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، بين رطوبة ميامي ودرجات حرارة تصل إلى 35 مئوية في باتشوكا، وأكدت أن أكثر من يمكن الوثوق به في هذه الأجواء هو لوكا مودريتش.

59 مباراة.. ولا إصابة واحدة



إذا شارك أمام باتشوكا، فسيكون مودريتش قد خاض مباراته رقم 59 هذا الموسم، دون أن يتعرض لأي إصابة، وهو رقم مذهل للاعب يقترب من الأربعين. في فريق يعاني من الإصابات، يبدو الكرواتي بمثابة الرجل الحديدي الذي يجمع بين الخبرة واللياقة والانضباط.

ألونسو يتردد والجماهير تهتف



المدرب تشابي ألونسو صرّح قبل مواجهة الهلال أنه يخطط للاعتماد على مودريتش بشكل أكبر، لكنه لم يشركه سوى في الدقيقة 80، وسط هتافات الجماهير المتواصلة في ملعب “هارد روك” التي طالبت برؤية النجم الكرواتي داخل الملعب.

لا أحد يشبهه… حتى في أوروبا



في بطولة لا يشارك فيها سوى ثلاثة لاعبين أكبر من مودريتش سنًا (اثنان حراس مرمى، وثالث مدافع)، لا يزال الكرواتي يقدم أداءً يُضاهي اللاعبين في ذروة أعمارهم.

حتى في الدوريات الأوروبية الكبرى، لم ينجح لاعبو عمره مثل آشلي يونج أو جيمس ميلنر في تحقيق نفس الثبات، ليبقى مودريتش حالة استثنائية في كرة القدم العالمية.