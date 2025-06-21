لاعب أهلي جدة السابق يحط رحاله في الدوري السويسري

عدن - ياسمين عبد العظيم - وتعاقد لوجانو مع أليوسكي، ظهير أيسر الأهلي، لتمثيل صفوفه ابتداءاً من الموسم الكروي المقبل، بعد نهاية عقده مع الفريق السعودي في يونيو الجاري.

ونشر النادي السويسري، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” مقطع فيديو ترحيبي باللاعب المقدوني وعلق عليه قائلا: “مرحباً بك في منزلك يا جياني”.

وانضم أليوسكي إلى الأهلي في صيف 2021 قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي، وقضى اللاعب فترة إعارة رفقة فنربخشة التركي في موسم 2022-2023.

وارتدى أليوسكي قميص أهلي جدة في 40 مباراة بكافة البطولات منذ انضمامه، وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

وكان أليوسكي قد مثل فريق لوجانو السويسري من قبل في يناير/كانون الثاني 2016 حتى صيف 2017، حيث خاض معه 54 مباراة وسجل 20 هدفاً وصنع 16 تمريرة حاسمة.