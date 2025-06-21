المبلغ الذي سيحصل عليه برشلونة بسبب صفقة جوتجلا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن فيران جوتجلا، مهاجم برشلونة السابق، بات على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى صفوف سيلتا فيغو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان برشلونة قد باع جوتجلا إلى كلوب بروج البلجيكي في صيف 2022، واحتفظ بنسبة 10% من عائدات بيعه في المستقبل.

مع اقتراب جوتجلا من التوقيع مع سيلتا فيغو، مقابل مبلغ يُقدر بحوالي 2 مليون يورو، سيحصل النادي الكتالوني على ما يقارب 200 ألف يورو من الصفقة، وفقًا للتقارير.

وينتظر برشلونة الإعلان الرسمي لإتمام الصفقة وتأكيد حصوله على المبلغ المستحق.