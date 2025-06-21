شكرا لاهتمامكم بخبر مرشد إيران يطرح 3 مرشحين لخلافته قبل ضربة أمريكية محتملة والان مع التفاصيل



خطوات «استثنائية» اتخذها المرشد الإيراني علي خامنئي منذ أن شنت إسرائيل سلسلة هجمات مفاجئة على طهران، قبل تسعة أيام، مما أدى إلى الإطاحة بقادة عسكريين بارزين.

فبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن المرشد الإيراني لم يكتف باختيار بدلاء في سلسلة قيادته العسكرية في حالة مقتلهم في الغارات الإسرائيلية، بل أسمى أيضاً ثلاثة من كبار رجال الدين ليحلوا محله في حالة مقتله هو -كذلك-.

ويقول ثلاثة مسؤولين إيرانيين مطلعين على خطط الطوارئ للحرب، إن تسمية المرشد الإيراني، ثلاثة من كبار رجال الدين كمرشحين لخلافته في حالة مقتله، ربما يكون المثال الأكثر دلالة على اللحظة الحرجة التي يواجهها هو وحكمه الممتد لثلاثة عقود.

ويُدرك آية الله خامنئي، البالغ من العمر 86 عامًا، أن إسرائيل أو الولايات المتحدة قد تُحاول اغتياله، وهي نهاية سيعتبرها «استشهادًا»، وفقًا للمسؤولين.

وفي ضوء هذا الاحتمال، اتخذ المرشد الإيراني قرارًا غير مألوف بتكليف مجلس خبراء القيادة، الهيئة الدينية المسؤولة عن تعيين المرشد الأعلى، باختيار خليفته بسرعة من بين الأسماء الثلاثة التي اقترحها.

وعادةً، قد تستغرق عملية تعيين مرشد أعلى جديد أشهرًا، حيث يختار رجال الدين من قوائمهم الخاصة. لكن مع دخول البلاد في حالة حرب، قال المسؤولون إن المرشد يريد ضمان انتقال سريع ومنظم للسلطة والحفاظ على إرثه.

هل هناك مرشحون بارزون؟



قال المسؤولون إن مجتبى، نجل المرشد خامنئي، وهو رجل دين مقرب من الحرس الثوري، والذي ترددت شائعات عن كونه من أبرز المرشحين، ليس من بين المرشحين. وكان الرئيس الإيراني السابق المحافظ، إبراهيم رئيسي، يُعتبر من أبرز المرشحين قبل مقتله في حادث تحطم مروحية عام 2024.

ومنذ بدء الحرب، وجّه المرشد خامنئي رسالتين مسجلتين للجمهور، على خلفية ستائر بنية وبجانب العلم الإيراني. قائلا: “سيصمد الشعب الإيراني في وجه الحرب القسرية”، متعهدًا بعدم الاستسلام.

لكن أين يوجد المرشد؟



بحسب الصحيفة الأمريكية، فإن المرشد الأعلى الإيراني، يتحدث الآن في الغالب مع قادته من خلال مساعد موثوق به، ويعلق الاتصالات الإلكترونية لجعل من الصعب العثور عليه، خوفا من الاغتيال.

وفي مخبأ تحت الأرض، اختار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مجموعة من البدلاء على طول سلسلة القيادة العسكرية في حالة مقتل المزيد من مساعديه القيمين.

وتُعدّ الضربات الإسرائيلية أكبر هجوم عسكري على إيران منذ حربها مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي، وكان تأثيرها على العاصمة طهران شديدًا للغاية. ففي غضون أيام قليلة، كانت الهجمات الإسرائيلية «أشد وطأة»، وألحقت أضرارًا بطهران تفوق ما ألحقه صدام حسين طوال حربه التي استمرت ثماني سنوات ضد إيران، بحسب الصحيفة الأمريكية.

إلا أن إيران تغلبت على الصدمة الأولية؛ إذ أعادت تنظيم صفوفها بما يكفي لشن هجمات مضادة يومية على إسرائيل، حيث ضربت مستشفى، ومصفاة نفط حيفا، ومباني دينية، ومنازل.

ويستعد كبار المسؤولين في إيران بهدوء أيضًا لمجموعة واسعة من النتائج مع اشتداد الحرب، في الوقت الذي يفكر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدخول في القتال، وفقًا للمسؤولين الإيرانيين الذين أصروا على عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنًا.

وقد يكون من الصعب إلقاء نظرة على القيادة الإيرانية المحمية عن كثب، لكن يبدو أن سلسلة القيادة فيها لا تزال تعمل، رغم تعرضها لضربة قوية، فيما لا توجد علامات واضحة على المعارضة في الصفوف السياسية، وفقًا للمسؤولين والدبلوماسيين في إيران.

فهل ينجح الانتقال «السلس»؟



قال ولي نصر، الخبير في الشؤون الإيرانية وأستاذ الشؤون الدولية بجامعة جونز هوبكنز: «الأولوية القصوى هي الحفاظ على الدولة. الأمر كله محسوب وعملي».

ولطالما كانت الخلافة موضوعًا حساسًا وشائكًا للغاية، ونادرًا ما يُناقش علنًا، باستثناء التكهنات والشائعات في الأوساط السياسية والدينية. ويتمتع المرشد الأعلى بصلاحيات هائلة: فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية، ورئيس السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. وهو أيضًا الولي الفقيه، أي أعلى وصي على المذهب الشيعي.

وفي الأحوال العادية، يعيش آية الله خامنئي ويعمل في مجمع شديد الحراسة في وسط طهران يُسمى «بيت الرهبري» – أو منزل القائد – ونادرًا ما يغادره، إلا في مناسبات خاصة كإلقاء خطبة. ويزوره كبار المسؤولين والقادة العسكريين لحضور اجتماعات أسبوعية، وتُلقى الخطب العامة من المجمع.

ويُظهر انسحابه إلى المخبأ مدى الضربات العنيفة التي تلقتها طهران في الحرب مع إسرائيل، والتي يقول المسؤولون الإيرانيون إنها تتكشف على جبهتين.

ويُشنّ هجوم جوي إسرائيلي واحد، بغارات جوية على قواعد عسكرية، ومنشآت نووية، وبنى تحتية حيوية للطاقة، وقادة وعلماء نوويين في مبانيهم السكنية في أحياء سكنية مكتظة. وقد قُضي على بعض كبار القادة الإيرانيين على الفور.

كما قُتل المئات من الأشخاص وأصيب آلاف آخرون، بالإضافة إلى مقتل مدنيين في مختلف أنحاء إيران، بحسب جماعات حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها.

لكنّ مسؤولين إيرانيين يقولون إنهم يقاتلون على جبهة ثانية أيضًا، حيث ينتشر عملاء إسرائيليون سريون ومتعاونون على الأرض عبر الأراضي الإيرانية الشاسعة، ويطلقون طائرات مسيرة على منشآت حيوية للطاقة والجيش.

ويقول مسؤولون إن الخوف من التسلل الإسرائيلي بين كبار قادة أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية قد هزّ أركان السلطة الإيرانية.

وبحسب تسجيل صوتي لمهدي محمدي، كبير مستشاري رئيس البرلمان الإيراني، الجنرال محمد قاليباف، فإن إيران «تعرضت لاختراق أمني واستخباراتي هائل؛ لا مجال لإنكار ذلك». وأضاف: “اغتيل جميع كبار قادتنا في غضون ساعة واحدة”.

اعتراف بـ«الفشل»

وأضاف أن “أكبر فشل لإيران هو عدم اكتشاف” الأشهر من التخطيط الذي قام به عملاء إسرائيليون لإحضار صواريخ وأجزاء طائرات بدون طيار إلى البلاد للتحضير للهجوم.

ويقول المسؤولون إن قيادة البلاد منشغلة بثلاثة مخاوف مركزية: محاولة اغتيال خامنئي؛ ودخول الولايات المتحدة الحرب؛ ومزيد من الهجمات المنهكة ضد البنية التحتية الحيوية لإيران، مثل محطات الطاقة، ومصافي النفط، والغاز، والسدود.

وبلغ الخوف من الاغتيال والتسلل بين صفوف إيران حدًا دفع وزارة الاستخبارات إلى إصدار سلسلة من الإجراءات الأمنية، تأمر فيها المسؤولين بالتوقف عن استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية للتواصل. كما أمرت جميع كبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين بالبقاء تحت الأرض، وفقًا لمسؤولين إيرانيين.

وتصدر وزارة الاستخبارات أو القوات المسلحة، كل يوم تقريبا، توجيهات للمواطنين بالإبلاغ عن الأفراد المشبوهين وتحركات المركبات، والامتناع عن التقاط الصور ومقاطع الفيديو للهجمات على المواقع الحساسة.

وشهدت البلاد انقطاعًا تامًا في الاتصالات مع العالم الخارجي. كاد الإنترنت أن ينقطع، كما حُظرت المكالمات الدولية الواردة. وذكرت وزارة الاتصالات في بيان لها أن هذه الإجراءات تهدف إلى رصد عناصر العدو على الأرض وتعطيل قدرتهم على شن هجمات.

وأُخليت طهران إلى حد كبير بعد أوامر إسرائيلية. وتُظهر مقاطع فيديو للمدينة طرقًا سريعة وشوارعًا مهجورة، عادةً ما تكون مكتظة بحركة المرور الكثيفة. في مقابلات، قال سكان طهران الذين بقوا في المدينة إن قوات الأمن أقامت نقاط تفتيش على جميع الطرق السريعة، وعلى الطرق الفرعية، وعند مداخل المدينة وخارجها لإجراء عمليات تفتيش عشوائية.

وقال محمد علي أبطحي، السياسي الإصلاحي ونائب الرئيس السابق، في مقابلة هاتفية من طهران إن إسرائيل أخطأت في تقدير رد فعل الإيرانيين على الحرب. وأضاف أبطحي أن الفصائل السياسية العميقة، التي عادةً ما تكون في خلاف حاد مع بعضها البعض، قد احتشدت خلف المرشد الأعلى وركزت جهود البلاد على الدفاع عن نفسها من أي تهديد خارجي.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg

جزيرة ام اند امز

FR