بطلب من كونتي.. نابولي يتحرّك لخطف نونيز من ليفربول

عدن - ياسمين عبد العظيم - دخل نادي نابولي الإيطالي في سباق جاد لحسم التعاقد مع مهاجم ليفربول، داروين نونيز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة دعم الهجوم تحت قيادة المدرب الجديد أنطونيو كونتي.

البارتينوبي يضع المهاجم الأوروجوياني على رأس أولويات ميركاتو كونتي

ووفقًا للمطلع على أخبار السوق، الصحفي فابريزيو رومانو، فإن إدارة نابولي تعتزم تكثيف المفاوضات مع مسؤولي ليفربول خلال الأسبوع المقبل، في محاولة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.

النادي الإيطالي يدرس حاليًا كيفية تدبير القيمة المالية للصفقة، إلى جانب تغطية الراتب السنوي للمهاجم البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يُعد الهدف رقم واحد لتعزيز الخط الأمامي في تشكيلة كونتي.

ورغم ارتباط نونيز بعقد يمتد حتى صيف 2028 مع “الريدز”، إلا أن دوره الأساسي مع الفريق يبدو مهددًا في ظل تولي الهولندي آرني سلوت المسؤولية الفنية، خاصة بعد التراجع النسبي في عدد مشاركاته الموسم الماضي.

نابولي، الساعي لتكرار تجربة الموسم المذهل الذي توج فيه بلقب الدوري، بدأ بالفعل خطوات قوية في الميركاتو بضم النجم البلجيكي كيفين دي بروين من مانشستر سيتي، ويأمل أن يكون نونيز هو القطعة التالية في مشروع كونتي المنتظر.