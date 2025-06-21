درة تنشر صور جديدة من كواليس فيلم الست لما بطولة يسرا

عدن - ياسمين عبد العظيم - تخوض درة تجربة سينمائية جديدة ومختلفة من خلال مشاركتها في فيلم الست لما، الذي يجمعها بـ يسرا وعدد من أبرز نجوم الفن، في عمل يُنتظر أن يُحدث صدى واسعًا عند طرحه بدور العرض.

درة تشارك جمهورها صور جديدة من كواليس فيلم الست لما

وشاركت درة جمهورها منذ قليل بمجموعة من الصور الجديدة من كواليس تصوير الفيلم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت في الصور وهى ترتدي الحجاب وذلك ضمن تفاصيل الشخصية التي تُجسدها ضمن الأحداث، وعلقت قائلة : فاطمة .. فيلم الست لما.

تفاصيل فيلم الست لما

وتقدم يسرا في الفيلم شخصية امرأة فيمنست تتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال، فيما يجسد ماجد المصري شخصية دكتور جامعي ومتزوج من يسرا خلال الأحداث، أما رانيا منصور تظهر بدور امرأة متزوجة من محمود البزاوي، وتحب زوجها، وستتعرض لمشكلة تغير مجري حياتها خلال أحداث الفيلم.

أبطال فيلم الست لما

وتضم قائمة أبطال فيلم الست لما عدد كبير من النجوم أبرزهم : يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، محمود البزاوي، رانيا منصور، وغيرهم.

أخر أعمال درة

في سياق متصل يعد مسلسل الأجهر هو آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها درة، حيث عُرض العمل في عام 2023، وقدّمت خلاله شخصية نهلة، وينتمي المسلسل إلى نوعية الدراما الاجتماعية التي تلامس قضايا الطبقة المتوسطة والمهمّشين، متناولًا مفاهيم مثل الانتماء، والهوية، والعدالة، وسط أجواء مشوّقة ومليئة بالتقلبات.

أبطال وصناع مسلسل الأجهر

شارك درة في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب درة، في مقدمتهم عمرو سعد الذي جسّد الدور الرئيسي، إلى جانب ناهد السباعي، خالد زكي، سيد رجب، محمود قابيل، أنوشكا، سارة سلامة، عارفة عبد الرسول وغيرهم من الوجوه اللامعة في الدراما المصرية، إضافة إلى أن المسلسل من تأليف أحمد حلبة، وإخراج ياسر سامي، وقد نال العمل إشادة واسعة من النقاد والجهور على حد سواء بفضل قصته المؤثرة وأداء أبطاله المميز.

درة



درة



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