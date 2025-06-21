رسميًا.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد محافظ البحيرة، جاكلين عازر، نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2025 للفصل الدراسي الثاني، قبل قليل، بنسبة نجاح وصلت لـ 75.16%.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2025

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2025

وأوضحت المحافظة، أنه تم إتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2025، إلكترونيًا برقم الجلوس، تيسيرًا على الطلاب، مشيرة إلى أنه تقدم للإمتحان هذا العام 120 ألف و260 طالب وطالبة، حضر منهم 118 ألف و722، ونجح 89 ألف و236 طالب وطالبة.

كما تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80.15%، بإجمالي عدد المتقدمين 4625 طالب وطالبة، حضر منهم 4473 طالب وطالبة، ونجح 3585، بينما بلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 91.08%، بإجمالي 37 طالب وطالبة، حضر منهم 37 ونجح 34.

وبالنسبة إلى نتيجة الإعدادية للمكفوفين بلغت 81.82%، تقدم 11 طالب وطالبة حضر ١١ طالب ونجح ٩.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يخص توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025، جاءت على النحو التالي:

توزيع درجات المواد المضافة للمجموع:

مادة اللغة العربية: 80 درجة للفصليين الدراسيين.

مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة للفصليين الدراسيين.

العلوم: 40 درجة للفصليين الدراسيين.

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة للفصليين الدراسيين.

الرياضيات: 60 درجة للفصليين الدراسيين.

توزيع درجات المواد غير المضافة للمجموع:

مادة التربية الدينية من 40 درجة.

مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة.

مادة التربية الفنية من 20 درجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2025

من جانبها وجهت المحافظ، برفع نتيجة الشهادة الإعدادية العامة على رابط مخصص عبر البوابة الإلكترونية، تيسيرًا على الطلاب للحصول على نتيجة الامتحان بسهولة ويسر، وللدخول عليه يرجى الضغط هنــــــــا.

من جهته، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، يوسف الديب، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة.