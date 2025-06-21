سقوط المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالقليوبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أدار نصاب كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، وأوهم المواطنين بقدرته على منحهم دورات تدريبية وشهادات دراسية، تمكنهم من الالتحاق بالعمل بكبرى الشركات، وتحصل منهم على مبالغ مالية، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم.

كيان تعليمى دون ترخيص

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إدارة كيان تعليمى دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات، وايهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى “على خلاف الحقيقة” مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الكيان المُشار إليه، وتم ضبط المتهم، وبحوزته عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان، 2 هاتف محمول ” بفحصهما فنيًا تبين وجود أثار ودلائل تؤكد نشاطه غير المشروع، وأقر بارتكابه الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية.