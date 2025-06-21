شكرا لاهتمامكم بخبر عمره 40 عاما.. مشروع قديم ينقذ فيرغسون من الإفلاس والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتقد كثيرون أن السير أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري السابق، سيعاني من ضائقة مالية بعد فقدان منصبه المرموق في قلعة أولد ترافورد.

وقررت إدارة مانشستر يونايتد ضمن سياسة التقشف وترشيد النفقات الموسم الماضي إبعاد السير أليكس فيرغسون عن منصبه كسفير للنادي، والذي عمل فيه براتب سنوي 2.1 مليون جنيه إسترليني منذ تركه منصب المدير الفني للشياطين الحمر.

ورغم توجيه انتقادات حادة للسير جيم راتكليف المسؤول عن ملف كرة القدم بين ملاك يونايتد، فإنه برر قراره بأن النادي كان على حافة الإفلاس ومن ثم كان عليه التخلص من بعض الأعباء المالية ومنها الراتب السنوي الضخم للسفير فيرغسون.

ويعتبر فيرغسون أهم رمز تدريبي في تاريخ مانشستر يونايتد، وقاد الفريق للقبين لدوري أبطال أوروبا من أصل 3 حققها يونايتد، و13 دوري إنجليزي من 20 توج بها الشياطين الحمر.

ومن جانبها، أوضحت صحيفة “الصن” البريطانية في تقرير لها أن الشركة الشخصية الخاصة بأليكس فيرغسون وتدعى “ACF Sports Promotions Limited” حققت أرباحاً العام الماضي بلغت 2.7 مليون إسترليني، ليصل إجمالي أصولها إلى 26.9 مليون.

وبلغت قيمة أصول الشركة العام الماضي، 24.2 مليون جنيه إسترليني، لكن يبقى من غير المعروف ما إذا كان مبلغ الـ 2.1 مليون جنيه إسترليني الذي تلقاه فيرغسون من يونايتد قد وُضع في حسابات الشركة أم في حساباته الشخصية.

وتعد شركة ACF ، التي أنشأت قبل 40 عاماً، هي الشركة المسؤولة عن جميع الأنشطة التجارية لفيرغي، بما في ذلك الظهور في المؤتمرات الصحفية، وقد ترك منصبه كمدير لها في 2014 مسلماً المهمة لنجله مارك.

يذكر أن مسيرة فيرغسون التدريبية شهدت قيادته مانشستر يونايتد على مدار 27 عاماً من 1986 إلى 2013، وقبلها قاد منتخب بلاده إسكتلندا في كأس العالم 1986 بالمكسيك وحقق مع أبردين لقب كأس الكؤوس الأوروبية في 1983 على حساب ريال مدريد.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR