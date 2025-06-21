عدن - ياسمين عبد العظيم - نال مسلسل “وتر حساس” الجزء الأول بطولة الفنانة صبا مبارك ومحمد علاء نجاحا جماهيريا عقب عرض حلقاته في أكتوبر الماضي، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وضم مسلسل “وتر حساس” مجموعة من نجوم الفن، من بينهم صبا مبارك، وأحمد طارق نور، وهيدي كرم، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهاجر عفيفي، ولطيفة فهمي، وتميم عبده، ومحمد علي رزق، ومحمد العمروسي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، ومينا بباوي، ومحمد فضل، من إخراج وائل فرج، ومن إنتاج شركة المتحدة”.

أحداث مسلسل “وتر حساس”

وتدور أحداث مسلسل “وتر حساس” في إطار اجتماعي تشويقي حول خبايا النفس البشرية والنفسية في العلاقات الإنسانية بين أقرب الناس من الأهل والأصدقاء، على سبيل المثال تغير معاملة الأشخاص فجأة دون سابق إنذار، ما يؤثر سلبيا على نفسية الشخص.

مسلسل وتر حساس الجزء الثاني

وينتظر جمهور الدراما عرض مسلسل “وتر حساس” الجزء الثاني، والتي اعتذرت البطلة الرئيسية الفنانة صبا مبارك عن تقديمه، لذا يبحث الجمهور عن من هي بطلة مسلسل وتر حساس الجزء الثاني؟.

وكشفت الفنانة صبا مبارك عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” عن بطلة مسلسل وتر حساس الجديدة، وهي الفنانة غادة عادل، موجهة لها كل التهاني على الدور.

وأضافت: “أنا متأكدة أنكِ ستقدمين مسلسلًا رائعًا وناجحًا كالعادة.. مبروك لأختي وحبيبتي غادة عادل، أحبكم جميعًا كثيرًا”.

صبا مبارك: “أحب وتر حساس وأتمنى له النجاح”

وتابعت: “أحبائي، ألف مبروك على الجزء الجديد، وبالنسبة للأسئلة الكثيرة.. أنا أحب مسلسل (وتر حساس) وأتمنى أن يستمر المشروع بنجاح كبير”.

سبب الانسحاب

وأضافت: “للأسف، لدي التزامات مسبقة بأعمال أخرى منذ العام الماضي، وكان من المستحيل تنسيق الوقت، وهذا هو السبب الوحيد الذي منعني من التواجد في الجزء الجديد”.