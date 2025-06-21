مبابي يتحدى المرض.. ورسالة بيريز تشعل طموحه في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - يقترب كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، من استعادة لياقته تمهيدًا للعودة إلى المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكان المهاجم الفرنسي قد غاب عن مواجهة الهلال السعودي في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، بسبب إصابته بنوبة حادة من التهاب المعدة والأمعاء، استدعت دخوله المستشفى.

ووفقًا لما كشفته شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فقد عاش مبابي لحظات عصيبة على الصعيد النفسي خلال فترة المرض، خاصة قبل مغادرته المستشفى، حيث أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، قال له فيها: “سيدي الرئيس.. أشعر أنني محطم تمامًا بسبب آلام المعدة”.

ولم يتردد بيريز في تقديم الدعم المعنوي للنجم الفرنسي، مؤكدًا ثقته الكاملة به، بقوله: “بمجرد أن تتعافى، ستعود لتسجيل الأهداف وسنفوز بالمونديال. نحن نؤمن بك”.

وأكدت الشبكة أن مبابي بدأ يتماثل للشفاء تدريجيًا، وشرع بالفعل في تنفيذ بعض التمارين الهوائية داخل مقر إقامة الفريق، استعدادًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.

ورغم تحسنه، تظل مشاركته في مباراة باتشوكا المقبلة محل شك كبير، في حين تزداد فرص ظهوره في الجولة الثالثة أمام ريد بول سالزبورج.