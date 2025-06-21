مباحث المصنفات تضبط المدير المسئول عن مطبعة غير مرخصة في الشرابية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط المدير المسئول عن مطبعة “دون ترخيص” في الشرابية بالقاهرة، وعثر بحوزته العديد من المطبوعات التجارية “دون تصريح”.

مطبعة “دون ترخيص”

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة “دون ترخيص” كائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط (المدير المسئول)، وبحوزته (أكثر من 12 ألف مطبوع تجارى متنوع).

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع “مالك المطبعة” بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.