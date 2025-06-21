غياب مكلف .. برشلونة يخسر الملايين وكأس العالم للأندية يمنح فليك فرصة ذهبية!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – خسر برشلونة فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية، ما حرمه من عوائد مالية ضخمة كان النادي في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمته الاقتصادية.

وفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، كان برشلونة يأمل في التواجد بين 12 فريقًا أوروبيًا مشاركًا في البطولة من أصل 32 فريقًا، لما تمثله من قيمة مالية ورياضية كبيرة.

حاليًا، سيكتفي النادي الكتالوني بعائد يصل إلى 15 مليون يورو من جولته الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية، وربما يرتفع المبلغ إلى 20 مليون يورو حال تحقق بعض المتغيرات.

في المقابل، كسب أتلتيكو 20 مليون يورو لمجرد المشاركة في البطولة، بينما حصل ريال مدريد على 15 مليون يورو إضافية، لتصل أرباحه إلى 35 مليون يورو، بخلاف الجوائز التي يمنحها الفيفا خلال البطولة والتي قد تصل إلى 150 مليون يورو للفريق المتوج.

رغم الخسارة الاقتصادية، هناك جانب إيجابي يتمثل في أن المدرب هانز فليك سيحظى بفترة إعداد مثالية، دون ضغط المباريات الرسمية، ما يسمح له بالعمل بهدوء لتجهيز الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق الموسم الجديد.