شكرا لاهتمامكم بخبر كجوك يكرم عددًا من الممولين والداعمين للمنظومة الضريبية “صور” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كرم وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم عددًا من الممولين المتميزين والداعمين للمسار الضريبي المحفز خلال مؤتمر إعلان النتائج المبدئية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

وأكد الوزير، في كلمته خلال المؤتمر، أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية دخل حيّز التنفيذ الفعلي بجميع المأموريات والمراكز الضريبية على مستوى الجمهورية، فور صدور القوانين والقرارات والتعليمات التنفيذية من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مما ساعد على خلق بيئة إيجابية داخل مجتمع الأعمال، ودفع عجلة جذب ممولين جدد، بما يسهم في تحقيق أهداف المنظومة الضريبية الجديدة.

وأكد وزير المالية، مساندته لشركاء النجاح قائلًا: “معًا.. نطور خدماتنا الضريبية من أجل رضاء الممولين”.

الشخصيات البارزة

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما شمل التكريم أعضاء من مجلس النواب، منهم: ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ومرفت ألكسان، عضو اللجنة، بالإضافة إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وإبراهيم سرحان، رئيس شركة “إي. فاينيس”، وخالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة “إي. تاكس”.

ومن القطاع الصناعي والتجاري، تم تكريم محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، والدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وعلي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات المتوسطة والصغيرة.

قطاع الاتصالات والإعلام

ومن قطاع الاتصالات والإعلام، تم تكريم جمال السادات، رئيس مجلس إدارة “اتصالات مصر”، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج لأفريقيا والشرق الأوسط، وطارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي، عضو مجلس إدارتها، والإعلامي أحمد فايق، وحسن كمال، الرئيس التنفيذي لشركة “سينرجي”، وهشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، والفنانين خالد زكي، مصطفى خاطر، شيكو، هيدي كرم، والإعلاميين محمد علي خير، وشريف عامر.

كما تم منح شهادات تقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى جانب نادي الترسانة، نادي الصيد البحري بالإسكندرية، نادي سموحة، إضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات العلمية والمهنية في المجال الضريبي، أبرزهم الدكتور رابح رتيب، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي، وفتح الله فوزي.

صناع المحتوى

وشمل التكريم أيضًا مجموعة من صناع المحتوى الشباب، منهم: محمد البسيوني، أحمد طلعت، أحمد هشام، ومحمد رجب، بالإضافة إلى عدد من الكيانات المصرفية والشركات الكبرى، مثل البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي، شركة السادس من أكتوبر للتنمية “سوديك”، السويدي إلكتريك، بنك كريدي أجريكول، توتال إيجيبت، إعمار مصر، هاواوي، إيسترن كومباني، أوراسكوم، المركبي للصلب، ليدار للتنمية العمرانية، مصطفى مدكور وشركاه، إلى جانب مكاتب المحاسبة الكبرى في السوق المصرية.

وتم تكريم عدد من الشخصيات القانونية والأكاديمية والاقتصادية، من بينهم: الدكتور هشام العزازي، الدكتور محمد الصعيدي، الدكتور حاتم الأطروش، الدكتور محمد السيد، الدكتور أيمن عاشور، خالد قنديل، حسن عبد الظاهر، المحامون أشرف واصل، معتوق بسيوني، إيميل أنور، عبد الحميد شرارة، ورئيس مجلس إدارة شركة رايز أب.