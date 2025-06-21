دار مزادات بريطانية تعرض قطعًا أثرية فرعونية نادرة للبيع في 2 يوليو

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت دار كريستيز العالمية للمزادات، عن تنظيمها لمزاد يوم 2 يوليو المقبل، على قطعة أثرية فرعونية نادرة، عبارة عن صندوق خشبي بديع الصنع، يعود للأسرة الثانية عشرة.

دار مزادات عالمية تعرض تابوتا فرعونيا للبيع

ووفقًا للموقع الرسمي لدار كريستيز فسيعرض التابوت الفرعوني، خلال مزاد كبير سيضم قطع فرعونية أخرى، على خلاف القطع المتميزة التي تعود للعصور الرومانية واليونانية القديمة.

أما عن التابوت الخشبي فمصنوع من خشب متعدد الألوان، يعود لتاريخ أوائل الأسرة الثانية عشرة، التي عاشت في الفترة ما بين عام 1853 إلى 1976 سنة قبل الميلاد.

معلومات عن التابوت الفرعوني المعروض في مزاد كريستيز

وبحسب ما نشرته الدار البريطانية للمزادات؛ يتراوح سعر التابوت ما بين 50 ألف و80 ألف جنيه إسترليني، ويتميز بنقشة عين على حافة الصندوق، ويعرف تجاريًا بين الباعة بتابوت العين.

تفاصيل المزاد على التابوت الفرعوني

يبلغ طول التابوت 76 بوصة أي حوالي 193 سم، ويعود لمنطقة مقابر المير الأثرية، وقد استخرجه أحمد كمال باشا عام 1910، وصار ضمن مجموعة سيد باشا الخشبية، التي بيعت لألكسندر ساندمير، لتعرض بعد ذلك في معرض الفنون المصرية في غونتغن بألمانيا ضمن مجموعته البلجيكية.

آثار فرعونية ستعرض إلى جانب التابوت الفرعوني

ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، يوجد تمثال برونزي مصري لملك شاب، يعود للفترة ما بين 1183-1152 قبل الميلاد، للأسرة العشرين في عهد الملك رمسيس الثالث، ويتراوح سعر القطعة ما بين 30 و20 ألف جنيه إسترليني.

التمثال البرونزي لرمسيس الثالث

تابوت خشبي متعدد الألوان

وتابوت خشبي آخر عرضته الدار ضمن المجموعة، يأتي بشكل بديع وملون على شكل الإنسان المصري القديم، ويعود إلى العصر المتأخر البطلمي، فى الفترة من بين 400-30 قبل الميلاد، ويتراوح ثمنه ما بين 180 و220 ألف جنيه إسترليني.

تابوت خشبي متعدد الألوان

تمثال مسؤول مصري قديم من الجرانيت الأسود

كما سيتم عرض تمثال لشخصية مسؤول مصري من الجرانيت الأسود، يعود إلى المملكة الجديدة؛ من أوائل إلى منتصف الأسرة الثامنة عشرة، أي حوالي 1550-1390 قبل الميلاد، وبلغ الثمن التقديري للتمثال ما بين 40 و60 ألف جنيه إسترليني.

قطعة أثرية من الجرانيت

صقر حورس البرونزي المصري

كما تعرض الدار صقر حورس البرونزي المصري، الذي يعود للعصر المتأخر (العصر البطلمي)، أي في حوالي 664-30 قبل الميلاد، ويتراوح سعره ما بين 30,000 و50,000 جنيه إسترليني.