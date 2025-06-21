نونو سانتو يمدد عقده مع نوتينجهام حتى 2028

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي رسميًا تجديد عقد مدربه البرتغالي نونو سانتو، ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق حتى نهاية موسم 2028.

المدرب البرتغالي يواصل مشواره الناجح بعد قيادة الفريق للدوري الأوروبي

وجاء الإعلان صباح السبت عبر الموقع الرسمي للنادي، مؤكدًا توقيع سانتو على عقد جديد لمدة ثلاث سنوات، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق تحت قيادته خلال الموسم الماضي، والذي أنهاه في المركز السابع بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن مكانًا في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وكان سانتو قد تولى تدريب نوتينجهام في ديسمبر 2023، بعد تجربة سابقة في الدوري السعودي مع اتحاد جدة، ونجح في إعادة التوازن للفريق وتحقيق نتائج إيجابية.

وعلق سانتو على قرار التمديد قائلًا: “أنا سعيد بمواصلة العمل مع نوتينجهام. النادي منحني الثقة والدعم منذ اليوم الأول، واللاعبون والجهاز الإداري ساعدوني على تحقيق موسم ناجح. نطمح لمزيد من التطور في المواسم المقبلة”.