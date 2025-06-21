ماستانتونو يسبب مشكلة لفريق ريفر بليت!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تسبب انتقال اللاعب فرانكو ماستانتونو إلى ريال مدريد في إرباك خطط نادي ريفر بليت، حيث أحدث فراغاً رياضياً لم يكن النادي مستعداً له.

ماستانتونو يعتبر من أبرز الأسماء في مونديال الأندية، وعقب انضمامه إلى الريال ، سيغادر ريفر بليت بعد نهاية البطولة، وهو ما أدى إلى تغيير غير متوقع في خطط النادي.

ريفر كان يعتزم الإبقاء على اللاعب الشاب البالغ من العمر 17 عامًا حتى نهاية العام ، لكن المشروع الرياضي للنادي تأثر بشكل كبير، وهم مدركون أن العثور على بديل مناسب لما يقدمه ماستانتونو سيكون أمراً صعباً.

مدرب ريفر بليت، غاياردو قال: “مشروعنا الرياضي لهذا العام كان مع ماستانتونو، الآن يجب أن نعيد ترتيب أوراقنا، لأن هناك لاعبين من طبيعتهم يصعب تعويضهم، لكنني لا أعتقد أننا يجب أن نبدأ من الصفر.”