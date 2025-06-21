مصاريف جامعة مصر للمعلوماتية 2025-2026 ورابط التقديم

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الموقع الإلكتروني لجامعة مصر للمعلوماتية، مصاريف الجامعة 2025-2026، في جميع الكليات المتاحة، للمصريين وغير المصريين، ورابط التقديم الإلكتروني.

مصاريف جامعة مصر للمعلوماتية 2025-2026

مصاريف جامعة مصر للمعلوماتية 2025-2026

وتم اعتماد مصاريف جامعة مصر للمعلوماتية 2025-2026 للشرائح المختلفة: “أ، ب، ج”، حيث تختلف كل شريحة عن غيرها، ونوضح الفرق في السطور التالية:

الشريحة أ: تعادل قيمة المنحة الجزئية المبنية على التفوق الأكاديمي لدفعة 2025-2026 من حاملي شهادة الثانوية العامة للطلاب الحاصلين على مجموع 90% فأكثر للشعبة العلمية، و80% فأكثر للشعبة الأدبية.

الشريحة ب: تعادل قيمة المنحة الجزئية المبنية على التفوق الأكاديمي لدفعة 2025-2026 من حاملي شهادة الثانوية العامة (شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة) للطلاب الحاصلين على مجموع من 80% إلى أقل من 90% للشعبة العلمية، ومن 70% إلى أقل من 80% للشعبة الأدبية.

الشريحة ج: تعادل قيمة المصروفات الدراسية لدفعة 2025-2026 قبل تطبيق المنح الدراسية المبنية على التفوق الأكاديمي.

أسعار جامعة مصر للمعلوماتية 2025-2026

ونستعرض أسعار جامعة مصر للمعلوماتية 2025-2026 لمختلف الكليات في السطور التالية:

مصاريف كلية الهندسة

الطلاب المصريون:

الشريحة أ: 108.360 جنيه.

الشريحة ب: 135.450 جنيه.

الشريحة ج: 153.510 جينه.

الطلاب الأجانب: 7.500 دولار أمريكي.

كلية علوم الحاسب والمعلومات

الطلاب المصريون:

الشريحة أ: 103.440 جنيه.

الشريحة ب: 129.300 جنيه.

الشريحة ج: 146.540 جنيه.

الطلاب الأجانب: 7.500 دولار أمريكي.

مصاريف كلية تكنولوجيا الأعمال

الطلاب المصريون:

الشريحة أ: 90.310 جنيه.

الشريحة ب: 123.150 جنيه.

الشريحة ج: 131.360 جنيه.

الطلاب الأجانب: 6.500 دولار أمريكي.

مصاريف كلية الفنون الرقمية والتصميم

الطلاب المصريون:

الشريحة أ: 104.060 جنيه.

الشريحة ب: 132.440 جنيه.

الشريحة ج: 141.900 جنيه.

الطلاب الأجانب: 7.500 دولار أمريكي.

بالإضافة إلى رسوم إضافية أخرى، وهي كالآتي:

رسوم التقديم تدفع مرة واحدة (غير قابلة للاسترداد): 1.500 جنيه. رسوم اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية “في حال الحاجة”: 950 جنيه. رسوم إدارية غير قابلة للاسترداد: 13.000 جنيه. استخدام المرافق والمعامل (غير قابل للاسترداد) يتم دفعها سنويًا “يتحمل الطالب مسؤولية تغطية أي تكاليف ناتجة عن الأضرار”: 2.500 جنيه.

قواعد المصروفات الدراسية بجامعة مصر للمعلوماتية 2025

وهناك قواعد المصروفات الدراسية بجامعة مصر للمعلوماتية 2025، وهي كالآتي:

المصروفات الدراسية شاملة التأمين الطبي ضد الحالات الطارئة داخل وخارج الحرم الجامعي.

المصروفات الدراسية خاضعة لزيادة سنوية.

المصروفات لا تشمل رسوم النقل أو السكن.

تُسدد المصروفات الدراسية لكل فصل دراسي قبل بدايته.

موقع تقديم جامعة مصر للمعلوماتية 2025

ويُمكن الدخول على موقع تقديم جامعة مصر للمعلوماتية 2025 عبر الرابط التالي من هنــــــــــا.

