- 1/2
- 2/2
شكرا لاهتمامكم بخبر مصاريف جامعة مصر للمعلوماتية 2025-2026 ورابط التقديم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الموقع الإلكتروني لجامعة مصر للمعلوماتية، مصاريف الجامعة 2025-2026، في جميع الكليات المتاحة، للمصريين وغير المصريين، ورابط التقديم الإلكتروني.
مصاريف جامعة مصر للمعلوماتية 2025-2026
وتم اعتماد مصاريف جامعة مصر للمعلوماتية 2025-2026 للشرائح المختلفة: “أ، ب، ج”، حيث تختلف كل شريحة عن غيرها، ونوضح الفرق في السطور التالية:
- الشريحة أ: تعادل قيمة المنحة الجزئية المبنية على التفوق الأكاديمي لدفعة 2025-2026 من حاملي شهادة الثانوية العامة للطلاب الحاصلين على مجموع 90% فأكثر للشعبة العلمية، و80% فأكثر للشعبة الأدبية.
- الشريحة ب: تعادل قيمة المنحة الجزئية المبنية على التفوق الأكاديمي لدفعة 2025-2026 من حاملي شهادة الثانوية العامة (شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة) للطلاب الحاصلين على مجموع من 80% إلى أقل من 90% للشعبة العلمية، ومن 70% إلى أقل من 80% للشعبة الأدبية.
- الشريحة ج: تعادل قيمة المصروفات الدراسية لدفعة 2025-2026 قبل تطبيق المنح الدراسية المبنية على التفوق الأكاديمي.
أسعار جامعة مصر للمعلوماتية 2025-2026
ونستعرض أسعار جامعة مصر للمعلوماتية 2025-2026 لمختلف الكليات في السطور التالية:
مصاريف كلية الهندسة
الطلاب المصريون:
- الشريحة أ: 108.360 جنيه.
- الشريحة ب: 135.450 جنيه.
- الشريحة ج: 153.510 جينه.
الطلاب الأجانب: 7.500 دولار أمريكي.
كلية علوم الحاسب والمعلومات
الطلاب المصريون:
- الشريحة أ: 103.440 جنيه.
- الشريحة ب: 129.300 جنيه.
- الشريحة ج: 146.540 جنيه.
الطلاب الأجانب: 7.500 دولار أمريكي.
مصاريف كلية تكنولوجيا الأعمال
الطلاب المصريون:
- الشريحة أ: 90.310 جنيه.
- الشريحة ب: 123.150 جنيه.
- الشريحة ج: 131.360 جنيه.
الطلاب الأجانب: 6.500 دولار أمريكي.
مصاريف كلية الفنون الرقمية والتصميم
الطلاب المصريون:
- الشريحة أ: 104.060 جنيه.
- الشريحة ب: 132.440 جنيه.
- الشريحة ج: 141.900 جنيه.
الطلاب الأجانب: 7.500 دولار أمريكي.
بالإضافة إلى رسوم إضافية أخرى، وهي كالآتي:
- رسوم التقديم تدفع مرة واحدة (غير قابلة للاسترداد): 1.500 جنيه.
- رسوم اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية “في حال الحاجة”: 950 جنيه.
- رسوم إدارية غير قابلة للاسترداد: 13.000 جنيه.
- استخدام المرافق والمعامل (غير قابل للاسترداد) يتم دفعها سنويًا “يتحمل الطالب مسؤولية تغطية أي تكاليف ناتجة عن الأضرار”: 2.500 جنيه.
قواعد المصروفات الدراسية بجامعة مصر للمعلوماتية 2025
وهناك قواعد المصروفات الدراسية بجامعة مصر للمعلوماتية 2025، وهي كالآتي:
- المصروفات الدراسية شاملة التأمين الطبي ضد الحالات الطارئة داخل وخارج الحرم الجامعي.
- المصروفات الدراسية خاضعة لزيادة سنوية.
- المصروفات لا تشمل رسوم النقل أو السكن.
- تُسدد المصروفات الدراسية لكل فصل دراسي قبل بدايته.
موقع تقديم جامعة مصر للمعلوماتية 2025
ويُمكن الدخول على موقع تقديم جامعة مصر للمعلوماتية 2025 عبر الرابط التالي من هنــــــــــا.