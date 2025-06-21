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خطة باتشوكا لإيقاف ريال مدريد!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يدخل فريق باتشوكا المكسيكي مواجهته المنتظرة أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية بعزيمة كبيرة، واضعًا خطة واضحة للحد من خطورة الفريق الملكي، رغم الغموض الذي يحيط بتشكيلة تشابي ألونسو.

من الناحية التكتيكية، أكد قلب الدفاع الأرجنتيني غوستافو كابرال أن فريقه يثق في قدرات الجهاز الفني على قراءة مجريات اللقاء والتعامل مع متغيراته.

وقال كابرال في تصريحات قبل المباراة: “الأهم هو الحفاظ على خطوط الدفاع قريبة من بعضها وعدم ترك أي مساحة لهم”، في إشارة إلى سعي باتشوكا لإغلاق المساحات أمام هجوم الريال.

ويعول باتشوكا على الانضباط الدفاعي واللعب الجماعي لمحاولة إيقاف القوة الهجومية لريال مدريد، في مباراة يتطلع خلالها الفريق المكسيكي لتحقيق مفاجأة مدوية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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