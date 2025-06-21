24 قتيلا و1150 مصابا منذ بدء الهجمات الإيرانية على إسرائيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، تسجيل 24 قتيلًا و1150 مصابًا منذ بدء الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تعتم فيه إسرائيل بشكل كبير على حجم الأضرار التي تصيبها نتيجة الهجمات الإيرانية، إذ صادق الكنيست مؤخرًا على قانون جديد يقيد عمليات التصوير والنشر داخل إسرائيل أثناء الحرب.

وجاء القرار بعد انتشار مقاطع توثّق اعتراض الصواريخ وسقوطها، وهو ما اعتبرته تل أبيب “خطرًا أمنيًا”.