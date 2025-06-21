النصر يفقد أحد خياراته التدريبية لخلافة بيولي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – خسر نادي النصر فرصة التعاقد مع مدرب جديد، بعد إعلان نوتنغهام فوريست الإنجليزي تجديد عقد البرتغالي نونو سانتو حتى عام 2028، لينهي بذلك الجدل حول مستقبله ويغلق الباب أمام أي مفاوضات خارجية.

وكان اسم نونو سانتو قد طُرح بقوة في الفترة الماضية كمرشح بارز لخلافة الإيطالي ستيفانو بيولي في القيادة الفنية للنصر، وسط ترقب جماهيري لمدرب يمتلك الخبرة اللازمة لإعادة العالمي للمسار الصحيح.

لكن إعلان نوتنغهام الرسمي وضع حدًا للتكهنات، مؤكدًا استمرار المدرب البرتغالي على رأس المشروع الفني للنادي الإنجليزي حتى نهاية موسم 2027-2028.

أرقام نونو سانتو مع نوتنغهام فوريست:

-خاض 68 مباراة

-حقق 29 انتصارًا

-تعادل في 14 مواجهة

-تلقى 25 هزيمة