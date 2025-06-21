موناكو يطرق باب مانشستر يونايتد لضم أونانا.. وكارنيسيكي مرشح لخلافته

عدن - ياسمين عبد العظيم - أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي موناكو الفرنسي قد تواصل رسميًا مع مانشستر يونايتد للاستفسار عن موقف الحارس الكاميروني أندريه أونانا، وسط أنباء عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أونانا على رادار موناكو.. ومانشستر يونايتد يبدأ البحث عن البديل

وبحسب ما ذكره الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، فإن موناكو مهتم بضم أونانا، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع الشياطين الحمر بعد موسم أول متباين في أولد ترافورد.

وفي المقابل، بدأ مانشستر يونايتد التحرك تحسبًا لرحيل الحارس الكاميروني، حيث وضع ماركو كارنيسيكي، حارس أتالانتا، ضمن قائمة المرشحين لتعويضه في حال حسم الصفقة مع موناكو.

