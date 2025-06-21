بعد رحيله عن الأهلي .. وجهة أليوسكي القادمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعلن نادي لوغانو السويسري رسميًا تعاقده مع الدولي المقدوني الشمالي إزجان أليوسكي، الظهير الأيسر صاحب الـ33 عامًا، قادمًا من الأهلي السعودي.

يمتد عقد أليوسكي مع لوغانو حتى عام 2027 مع خيار التمديد، في صفقة تعيد اللاعب إلى الملاعب الأوروبية بعد تجربة آسيوية ناجحة.

وكان أليوسكي قد دافع مؤخرًا عن ألوان الأهلي السعودي، حيث توّج معه بلقب دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، ليضيف إنجازًا قاريًا مهمًا إلى مسيرته.

يُذكر أن أليوسكي سبق له ارتداء قميص فنربخشه التركي، ويملك سجلًا دوليًا حافلًا مع منتخب مقدونيا الشمالية.