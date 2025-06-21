شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 21 يونيو 2025.. انخفاض الأصفر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - نزلت أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 21 يونيو/ حزيران 2025، بقيمة ريالين للغرام في كافة الأعيرة، على خلفية تراجع الأوقية عالميا.

وتراجعت أسعار الذهب العالمية، لتنهي تعاملات الأسبوع أمس على خسائر نسبتها تجاوزت 2.4% لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع وسط صعود قوي للدولار الأمريكي وتضاؤل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

أسعار الذهب عالميا



نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3350.66 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجع 2.4% منذ بداية الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية للآجلة للذهب 1.2% إلى 3366.30 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار 0.5% منذ بداية الأسبوع ويتجه نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقال نيتيش شاه المحلل في ويزدوم تري إن تحديد ترامب مهلة أسبوعين يشير إلى أن “الأمور قد تشهد بعض الأمل في تهدئة قبل تدخل الولايات المتحدة في تلك الهجمات العسكرية. وأعتقد أن هذا يخفف القلق في الأسواق، ويسمح لأسعار الذهب بالانخفاض قليلا”.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أبطأ الوتيرة المتوقعة بوجه عام لخفض الفائدة في ظل توقعات اقتصادية تشكل تحديا أكبر.

وكرر ترامب أمس الخميس دعواته لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، قائلا إنها يجب أن تكون أقل بنحو 2.5 نقطة مئوية.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 36.01 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1051.53 دولار، وهبط البلاتين 1.4% إلى 1289.52 دولار، بعدما وصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات في الجلسة السابقة.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى



تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.6% إلى 35.82 دولارًا للأوقية، وهبط البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1042.92 دولارًا، وانخفض البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1287.47 دولارًا، لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي.

سعر الذهب اليوم في السعودية



بحسب منصة Saudi gold price فإن أسعار الذهب اليوم في السعودية وفق تحديث يومي شهدت تسجيل عيار 24 نحو 406.15ريال (108.31دولار) للغرام الواحد.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 لمستوى 355.38 ريال (94.77دولار).

وسجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 18 اليوم نحو 304.61 ريال (81.23 دولار).

سعر الذهب المستعمل في السعودية

بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية عيار 22 نحو 364.73 ريال سعودي (97.16 دولار)، في حين سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 347.93 ريال (92.79 دولار)، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 297.51 ريال (79.27 دولار).

سعر السبائك الذهبية



تنتج السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة، تبدأ من 10 غرامات، وصولا إلى واحد كيلوغرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 4175.23 ريال (1113.39دولار).

وبلغ سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة 50 غراما نحو 20591.83 ريال سعودي (5491.16دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 408993.59ريال سعودي (109064.96دولار).

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