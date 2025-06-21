بايرن ميونخ يحاول إفساد خطة برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يبدو أن المنافسة على خدمات نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بيلباو، لم تنته بعد، حيث دخل بايرن ميونخ بقوة على خط المفاوضات، محاولًا تعطيل خطة برشلونة لحسم الصفقة هذا الصيف.

وفقًا لما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن إدارة برشلونة توصلت إلى اتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا حول بنود عقده الشخصي، عقب الاجتماع الذي جمع ديكو، المدير الرياضي للنادي، مع فيليكس تينتا، ممثل نيكو ويليامز.

لكن بايرن ميونخ، بحسب تقارير سبورت 1 وسكاي سبورت، لم يستسلم بعد، إذ غادر ماكس إيبرل، المدير الرياضي للبافاري، بعثة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية متجهًا إلى ميونيخ لعقد اجتماعات مع إدارة النادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاقدات الصيفية، ومن بينها تقديم عرض جديد ومحسن لويليامز.

رغم نفي المدير الرياضي كريستوفر فرويند وجود سبب معين للرحلة، أكد في تصريحاته لشبكة DAZN أن النادي يعمل على “بعض المحادثات المعلقة” لتعزيز صفوفه، رافضًا التعليق على الشائعات بشأن صفقة ويليامز.

من جانبه، يتمسك برشلونة بخطته لدفع الشرط الجزائي، الذي قد يصل إلى 62 مليون يورو، في حال عدم التوصل لاتفاق مع أتلتيك بيلباو لتقسيط المبلغ، في ظل العلاقات المتوترة بين الناديين.