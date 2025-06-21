يايسله يتلقى رسالة الثقة من الأهلي قبل معسكر النمسا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أبلغت إدارة شركة نادي أهلي جدة الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بتمسكها الكامل باستمراره على رأس الجهاز الفني حتى نهاية عقده الحالي، والممتد حتى صيف 2026.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فقد أرسلت إدارة النادي خطابًا رسميًا إلى يايسله عبر البريد الإلكتروني، أكدت خلاله رغبتها في بقائه وعدم وجود نية لإحداث أي تغيير فني في الوقت الراهن. كما عبّرت الإدارة عن استعدادها لبدء مفاوضات فورية من أجل تمديد العقد لفترة أطول، في ظل القناعة بمشروع المدرب الألماني.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة إدارة الأهلي لتأمين الاستقرار الفني قبل انطلاق المعسكر التحضيري الخارجي للفريق، والمقرر إقامته في النمسا خلال يوليو المقبل، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

وكان يايسله قد تولى تدريب الأهلي في صيف 2023 بعقد مدته 3 سنوات، وتمكن من قيادة الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي تمثل في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد التغلب على كاواساكي فرونتال الياباني في المباراة النهائية.

ويُعد استمرار يايسله جزءًا من مشروع فني طويل المدى للنادي، الذي يسعى للحفاظ على هوية الفريق وبناء مجموعة متجانسة قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا في السنوات المقبلة.